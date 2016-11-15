コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CoppockHist_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

coppockhist.mq5 (7.03 KB) ビュー
coppockhist_htf.mq5 (8.45 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む CoppockHist t指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はCoppockHist.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CoppockHist_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13157

Edward Coppock の有名な指標に基づいた色ヒストグラム。

