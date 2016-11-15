無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WRB - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 884
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はWRB（Wide Range Bars または Wide Range Bodies）を決定してマークします。WRBそれ自体は有用ではないので、指標はまたこれらのバーに基づいて隠されたギャップを決定します。現在の状況を素早く得ることができるように、それは、異なる塗りつぶされたギャップと塗りつぶされていない隠されたギャップを別々に示します。また、価格が塗りつぶされていないギャップ領域に入るに関する通知をオンにすることもできます。
入力パラメータ：
- UseWholeBars（デフォルト値 = false） — trueの場合、指標は Wide Range Bodies の代わりに Wide Range Bars を検索します。
- WRB_LookBackBarCount（デフォルト値 = 3） — WRBを決定するのに比較するバーの数。価格が高いほど、WRBはより稀で重要になります。
- WRB_WingDingsSymbol（デフォルト値 = 115） — WRBを指定するテキスト銘柄コード。デフォルトでは、小さな菱形が使用されます。
- HGcolor1（デフォルト値 = clrDodgerBlue） — 1番目の（デフォルトでもある）隠されたギャップ四角形の色
- HGcolor2（デフォルト値 = clrBlue） — 2番目の隠されたギャップ四角形の色
- HGstyle（デフォルト値 = STYLE_SOLID） — 隠されたギャップ四角形を描画する線のスタイル
- StartCalculationFromBar（デフォルト値 = 100）— WRBと隠しギャップをマークするために分析するチャート履歴でのバーの数
- HollowBoxes（デフォルト値 = false） — trueの場合、隠されたギャップ四角形は塗りつぶされません
- DoAlerts（デフォルト値 = false） — true隠されたギャップ領域に入る価格についての通知をオンにします
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13177
ColorZeroLAG_MA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZeroLAG_MA指標ColorZeroLAG_MA
ZeroLAG MA 指標は遅れのない移動平均です。
ColorZerolagRVI
このRVIオシレータのバリアントは4つの相対活力指数の指標に基づいて算出されます。Dots (点)
この指標はメインチャート上に色付きのドットを配置することにより、現在のトレンド方向を示します。