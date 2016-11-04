コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCIBands_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
823
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ccibands.mq5 (9.38 KB) ビュー
ccibands_htf.mq5 (12.48 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCIBands指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はCCIBands.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CCIBands_HTF指標

図1　CCIBands_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13130

CCIBands CCIBands

MetaTrader 5に同梱された標準指標に基づいて拡張されたCCI指標

CCICloud_HTF CCICloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCICloud指標

Coppock Coppock

このインジケータは、売買のための長期的な機会を示します。

RSICloud RSICloud

エンベロープが高値と安値のために計算されたRSIオシレータのの値を表すクラウド指標