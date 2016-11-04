無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Coppock - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Lyopa
- ビュー:
- 856
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この指標はは、（14と11の期間で）2つのレベルの量の10-期間加重移動平均を10-期間加重移動平均に変更することによって、長期的な売買の可能性を表示します。それは古典的なバージョンです。
- ROC1Period (デフォルト値 = 14) — 日中の変化の1番目の変更の期間
- ROC2Period (デフォルト値 = 11) — 日中の変化の2番目の変更の期間
- MAPeriod (デフォルト値 = 10) — 和の移動平行の期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13141
