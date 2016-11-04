コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCICloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
869
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エンベロープが高値と安値のために計算されたCCIオシレータのの値を表すクラウド指標

図1　CCICloud指標

図1　CCICloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13127

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKC_Cloud指標

KC_Cloud KC_Cloud

移動平均とATR（Average True Range）指標に基づいた雲型チャンネル。

CCICloud_HTF CCICloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCICloud指標

CCIBands CCIBands

MetaTrader 5に同梱された標準指標に基づいて拡張されたCCI指標