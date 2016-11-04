無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCICloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 869
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エンベロープが高値と安値のために計算されたCCIオシレータのの値を表すクラウド指標
図1 CCICloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13127
KC_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKC_Cloud指標KC_Cloud
移動平均とATR（Average True Range）指標に基づいた雲型チャンネル。
CCICloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCICloud指標CCIBands
MetaTrader 5に同梱された標準指標に基づいて拡張されたCCI指標