AroonOscillatorTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からの AroonOscillatorオシレータのポジションを示します。

色付きの正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は薄い桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は薄緑色で塗られています。それ以外のときは、正方形は灰色です。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

図1　AroonOscillatorTrend_x10指標

図1　AroonOscillatorTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13097

