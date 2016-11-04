無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AroonOscillatorTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からの AroonOscillatorオシレータのポジションを示します。
色付きの正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は薄い桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は薄緑色で塗られています。それ以外のときは、正方形は灰色です。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。
図1 AroonOscillatorTrend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13097
MultiAroonOscillatorTrend_x10
MultiAroonOscillatorTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のAroonOscillatorオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。ColorXMA_Ishimoku_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つXMA_Ishimoku指標
KC_Cloud
移動平均とATR（Average True Range）指標に基づいた雲型チャンネル。KC_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKC_Cloud指標