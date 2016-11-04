AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からのAroonOscillatorオシレータのポジションを示します。

移動平均とATR（Average True Range）指標に基づいた雲型チャンネル。

エンベロープが高値と安値のために計算されたCCIオシレータのの値を表すクラウド指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCICloud指標