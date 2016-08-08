ChanellOnParabolic

実際の著者：

Svinozavr

ジグザグチャンネルの基本はパラボリックSARによって算出された固定されていない滑りしきい値です。ストップとの類推により、トレールスレッシュホールド（ストップ）は固定されています。

指標の設定はParabolic入力パラメータ（StepとMaximum）のための標準入力で行われます。他に、薄い市場を削除するために、チャネルの利用可能な最小幅の制限が追加されます。これはポイントで設定されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月17日に公開されました。

図1 ChanellOnParabolic指標