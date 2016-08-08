無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ChanellOnParabolic - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 852
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Svinozavr
ジグザグチャンネルの基本はパラボリックSARによって算出された固定されていない滑りしきい値です。ストップとの類推により、トレールスレッシュホールド（ストップ）は固定されています。
指標の設定はParabolic入力パラメータ（StepとMaximum）のための標準入力で行われます。他に、薄い市場を削除するために、チャネルの利用可能な最小幅の制限が追加されます。これはポイントで設定されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月17日に公開されました。
図1 ChanellOnParabolic指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1313
Exp_ColorStepXCCX
ColorStepXCCX指標を使った取引システム。RSI_MA_LevelSignal
2移動平均とRSIに基づいて描画された「トレーダーアシスタント」シリーズの指標。
ytg_Alert_New_Bar
新しいバーの出現でトリガされる音声シグナル。Exp_ColorJVariation
Exp_ColorJVariationオシレータを使った取引システム。