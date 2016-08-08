コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorStepXCCX - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
677
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_colorstepxccx.mq5 (7.83 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorstepxccx.mq5 (10.41 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorStepXCCX指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに雲の色が変わる場合に形成されます。

コンパイルされたColorStepXCCX.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

図１チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2 検証結果のチャート

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1312

