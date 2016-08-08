無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ColorStepXCCX - MetaTrader 5のためのエキスパート
ColorStepXCCX指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに雲の色が変わる場合に形成されます。
コンパイルされたColorStepXCCX.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
RSI_MA_LevelSignal
2移動平均とRSIに基づいて描画された「トレーダーアシスタント」シリーズの指標。St_LRegr
指標バッファに描かれた線形回帰チャネル指標。
ChanellOnParabolic
放物線状に基づいて描かれたチャネル。ytg_Alert_New_Bar
新しいバーの出現でトリガされる音声シグナル。