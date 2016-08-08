実際の著者：

Stajer59

線形回帰チャネル指標は価格振幅の80~100%の拡張が可能な追加的な支持/抵抗線とチャートの独立した交差の存在によって標準指標とは異なります。全チャネルラインは、エキスパートアドバイザーでの指標の使用を可能にするよう指標バッファに置かれます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月27日に公開されました。

図1 St_LRegr指標