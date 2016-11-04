コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AnchoredMomentumCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
761
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソク足のシーケンスとして実装されたAnchoredMomentum指標。ローソク足は、AnchoredMomentumアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたAnchoredMomentum.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　AnchoredMomentumCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13094

