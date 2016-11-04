コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXMA_Ishimoku_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つXMA_Ishimoku指標

XMA_Ishimoku指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルタ係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルタ係数2

標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが取得されます。

  1. 弱 - 点なし
  2. 中 — 小さな色付きの点
  3. 強い — 大きな色付きの点

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorXMA_Ishimoku_StDev指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13095

