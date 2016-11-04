私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
ColorXMA_Ishimoku_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 748
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つXMA_Ishimoku指標
XMA_Ishimoku指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルタ係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルタ係数2
標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが取得されます。
- 弱 - 点なし
- 中 — 小さな色付きの点
- 強い — 大きな色付きの点
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorXMA_Ishimoku_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13095
ローソク足のシーケンスとして実装されたAnchoredMomentum指標ADXCrossing_HTF_Signal
ADXCrossing_HTF_Signal指標はADXCrossing指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。
MultiAroonOscillatorTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のAroonOscillatorオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。AroonOscillatorTrend_x10
AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からのAroonOscillatorオシレータのポジションを示します。