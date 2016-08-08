無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TANGO - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MetaQL
このシグナル矢印指標はRSI指標間の発散と収束を使用しています（終値が使用されています）。RSI指標は終値で計算されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月29日に公開されました。
図1 TANGO指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1308
