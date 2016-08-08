無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_XRVI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 869
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
XRVI指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにオシレータとそのシグナルラインが交差された場合に形成されます。
コンパイルされたXRVI.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1305
