ポケットに対して
インディケータ

QQE_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

QQE_HTF_Signal指標は QQESign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートトリガーされ音声シグナルが再生されます。

選択されたバーでトレンドが続けば、指標には右矢印が表示されます。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、指標には斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. QQESign入力パラメータ：
    input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算の時間枠
input uint RSI_Period=123;
input uint SF=41;
input double DARFACTOR=4.236;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;               // 平均化法
input int XPhase=15;                                   // 平均化パラメータ
//---- XPhase：JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- XPhase：VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
  2. 指標の可視化に必要なQQE_HTF_Signal指標入力パラメータ：
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrRoyalBlue;               // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 表示のコーナー
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;    
  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なQQE_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標のトリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // アラート数

１つのチャートで複数のQQE_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたQQESign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　QQE_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2　QQE_HTF_Signal指標約定シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12875

