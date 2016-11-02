QQE_HTF_Signal指標は QQESign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートトリガーされ音声シグナルが再生されます。

選択されたバーでトレンドが続けば、指標には右矢印が表示されます。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、指標には斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

QQESign入力パラメータ：

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint RSI_Period= 123 ; input uint SF= 41 ; input double DARFACTOR= 4.236 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XPhase= 15 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; 指標の可視化に必要なQQE_HTF_Signal指標入力パラメータ：

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrRoyalBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なQQE_HTF_Signal指標の入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のQQE_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたQQESign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 QQE_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2 QQE_HTF_Signal約定シグナル