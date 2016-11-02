私たちのファンページに参加してください
ForexOFFTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
ForexOFFTrend_HTF_Signal指標は ForexOFFTrendSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートトリガーされ音声シグナルが再生されます。
選択されたバーでトレンドが続けば、指標には右矢印が表示されます。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、指標には斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- ForexOFFTrendSign入力パラメータ：
input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算の時間枠 input uint SSP = 7; // 極値を検索する期間 input uint KPer = 7; // シグナルエンベロープシフト期間 input double Kmax = 50.6;
- 指標の可視化に必要なForexOFFTrend_HTF_Signal指標入力パラメータ：
//---- 指標表示の設定 input uint SignalBar=0; // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指標ラベル名 input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // 上昇銘柄の色 input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=10; // 指標名のフォントサイズ input int X_1=5; // 名前の横オフセット input int Y_1=-15; // 名前の縦シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 表示のコーナー input uint X_=0; // 横のオフセット input uint Y_=20; // 縦のオフセット
- アラートトリガと音声シグナルに必要なForexOFFTrend_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
//---- アラートの設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指標のトリガオプション input uint AlertCount=0; // アラート数
１つのチャートで複数のForexOFFTrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。
この指標はコンパイルされたForexOFFTrendSign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 ForexOFFTrend_HTF_Signalトレンド継続のシグナル
図2 ForexOFFTrend_HTF_Signal約定シグナル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12874
