標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つXXRSX指標。

XXRSX指標の標準偏差が dK 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が移動平均線に現れます。点の色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK= 2.0 ;

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XXRSX_StDev指標