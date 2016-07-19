und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XXRSX_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
Der XXRSX Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des XXRSX Indikators höher ist als der eingegebene Wert für dK, erscheint ein farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK=2.0; // Koeffizient für die Standardabweichung
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der XXRSX_StDev Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12824
