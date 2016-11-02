実際の著者：

input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On;

Mode入力パラメータの値に応じて、指標は信号を決定するための5の方法のいずれかを使用します。

レベルのみ。指標は、元のXCCXオシレータがいつUpLevel及びDnLevel 入力パラメータで指定された買われ/売られ過ぎの領域に入ったかを決定します。 偏差のみ。指標は、偏差がdK入力パラメータによって決定された境界値を超えた瞬間を捕えます。 レベルと偏差。この場合、シグナルは偏差がdK入力パラメータによって決定された境界値を超え、XCCXオシレータは買われ/売られ過ぎの領域にあるときに表示されます。 トレンドに沿ったレベルと偏差。このアルゴリズムは前のものに似ていますが、買われ過ぎの領域では上昇トレンドシグナル、売られ過ぎの領域では下降トレンドシグナルのみが考慮されます。 トレンドに反するレベルと偏差。最後のアルゴリズムは3番目のアルゴリズムに似ていますが、買われ過ぎの領域では下降トレンドシグナル、売られ過ぎの領域では上昇トレンドシグナルのみが考慮されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はコンパイルされたXCCX_StDev.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

