コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XCCX_StDev_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
717
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xccx_stdev.mq5 (13.22 KB) ビュー
xccx_stdev_signal.mq5 (13.25 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

olegok83

XCCX_StDev指標値に基づいたセマフォシグナル指標

input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // アルゴリズムバリアント

Mode入力パラメータの値に応じて、指標は信号を決定するための5の方法のいずれかを使用します。

  1. レベルのみ。指標は、元のXCCXオシレータがいつUpLevel及びDnLevel 入力パラメータで指定された買われ/売られ過ぎの領域に入ったかを決定します。
  2. 偏差のみ。指標は、偏差がdK入力パラメータによって決定された境界値を超えた瞬間を捕えます。
  3. レベルと偏差。この場合、シグナルは偏差がdK入力パラメータによって決定された境界値を超え、XCCXオシレータは買われ/売られ過ぎの領域にあるときに表示されます。
  4. トレンドに沿ったレベルと偏差。このアルゴリズムは前のものに似ていますが、買われ過ぎの領域では上昇トレンドシグナル、売られ過ぎの領域では下降トレンドシグナルのみが考慮されます。
  5. トレンドに反するレベルと偏差。最後のアルゴリズムは3番目のアルゴリズムに似ていますが、買われ過ぎの領域では下降トレンドシグナル、売られ過ぎの領域では上昇トレンドシグナルのみが考慮されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はコンパイルされたXCCX_StDev.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　XCCX_StDev_Signal指標

図1　XCCX_StDev_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12826

ColorJFatl_StDev ColorJFatl_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つColorJFatl指標

XXRSX_StDev XXRSX_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つXXRSX指標

XXRSX_StDev_Signal XXRSX_StDev_Signal

XXRSX_StDev指標値に基づいたセマフォシグナル指標

Exp_ADXCrossing Exp_ADXCrossing

ADXCrossing指標を使った取引システム。