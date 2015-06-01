此 XXRSX 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 XXRSX 指标的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK= 2.0 ;

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例.1. XXRSX_StDev 指标