XXRSX_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1440
(12)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xxrsx_stdev.mq5 (13.35 KB) 预览
XXRSX 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 XXRSX 指标的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK=2.0;  // 平方律滤波器系数

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. XXRSX_StDev 指标

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12824

TEMACandle TEMACandle

本三重指数移动平均线指标以蜡烛条序列的形式实现。

JJRSXCandle JJRSXCandle

本 JJRSX 指标以蜡烛条序列的形式实现。

ColorJFatl_StDev ColorJFatl_StDev

此 ColorJFatl 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

XCCX_StDev_Signal XCCX_StDev_Signal

一款基于 XCCX_StDev 指标数值的信号量指标。