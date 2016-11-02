無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorJFatl_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 742
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つColorJFatl指標。
ColorJFatl 指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。点の色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルタ係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルタ係数2
標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが取得されます。
- 弱 - 点なし
- 中 — 小さな色付きの点
- 強い — 大きな色付きの点
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorJFatl_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12825
XXRSX_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つXXRSX指標TEMACandle
ローソク足のシーケンスとして実装された三重指数移動平均指標。
XCCX_StDev_Signal
XCCX_StDev指標値に基づいたセマフォシグナル指標XXRSX_StDev_Signal
XXRSX_StDev指標値に基づいたセマフォシグナル指標