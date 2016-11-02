無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TEMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足のシーケンスとして実装された三重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average、TEMA）指標。
ローソク足は、TEMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
図1 TEMACandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12823
