XXRSX_StDev - indicador para MetaTrader 5
- 948
O indicador XXRSX mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador XXRSX é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.
input double dK=2.0; // Coeficiente de filtro da lei quadrática
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
Fig.1. O indicador XXRSX_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12824
