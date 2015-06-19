CodeBaseSeções
XXRSX_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador XXRSX mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador XXRSX é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.

input double dK=2.0;  // Coeficiente de filtro da lei quadrática

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Fig.1. O indicador XXRSX_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12824

