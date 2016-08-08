コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XMA_Range_Bands - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
exp_xma_range_bands.mq5 (8.72 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
xma_range_bands.mq5 (9.37 KB) ビュー
ユニバーサルケルトナーチャネルのXMA_Range_Bands 指標を使った取引システム。 取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに価格がチャネル境界内にある場合に形成されます。

コンパイルされたXMA_Range_Bands.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

2011のNZDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1278

