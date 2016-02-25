無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AdaptiveCyberCycle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む AdaptiveCyberCycle インディケータです。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは AdaptiveCyberCycle.mq5 および CyclePeriod.mq5 インディケータファイルを必要とします。これらを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図１2本の線としての AdaptiveCyberCycle_HTF インディケータ
図１色付きの雲の形として表される AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12685
