入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む AdaptiveCyberCycle インディケータです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

このインディケータは AdaptiveCyberCycle.mq5 および CyclePeriod.mq5 インディケータファイルを必要とします。これらを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図１2本の線としての AdaptiveCyberCycle_HTF インディケータ

図１色付きの雲の形として表される AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF インディケータ