ExTrend_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
ExTrend インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは ExTrend.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１ExTrend_Cloud_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12683
