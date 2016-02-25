オリジナル著者：

olegok83

内容

最後の5つのバーの極値に基づいて2つの RSI オシレータ間の相違を利用したセマフォシグナルインディケータです。

シグナルは、2つのオシレータ（高速と低速）の間に乖離と適切なローソク足の組み合わせがある場合に形成されます。





図１シグナル生成アルゴリズム

図2RSI_DiverSign インディケータ