ポケットに対して
インディケータ

RSI_DiverSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
941
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
オリジナル著者：

olegok83

内容

最後の5つのバーの極値に基づいて2つの RSI オシレータ間の相違を利用したセマフォシグナルインディケータです。

シグナルは、2つのオシレータ（高速と低速）の間に乖離と適切なローソク足の組み合わせがある場合に形成されます。

図１シグナル生成アルゴリズム

図2RSI_DiverSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12682

