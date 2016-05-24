色を変えられるハル移動平均（Hull Moving Average、HMA) 。HMAは、市場への参入と市場からのエグジットを決定するために使用されます。

このインディケータの原理は非常に簡単です。価格が下向きになったときには線の色は赤、上向きになったときは紫になります。

インディケータの色は現在のバーで変更することがあります。したがってその主な機能は色ではなく価格の場位置です。価格がインディケータラインよりも低い場合は下降トレンド、高い場合にはおそらく上昇トレンドが存在します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

Hull移動平均