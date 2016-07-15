コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LeManChanel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
852
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

LeMan

この指標は1つのバーを期待してバーの可能な境界線と方向を表示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年8月30日に公開されました。  

図1 LeManChanel指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1264

