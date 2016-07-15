無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
LeManChanel - MetaTrader 5のためのインディケータ
852
アップデート済み:
実際の著者：
LeMan
この指標は1つのバーを期待してバーの可能な境界線と方向を表示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年8月30日に公開されました。
図1 LeManChanel指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1264
PChannel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPChannel指標。PChannel3_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPChannel3指標