コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LeManSystem - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
915
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

LeMan

HighからLowへの内部チャネルを使用したシステム。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年9月11日に公開されました。  

図1 LeManSystem指標

図1 LeManSystem指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1263

PriceChanel_HTF PriceChanel_HTF

価格チャネル指標。高時間枠の最後のN個のバーの高値と安値の線を描画します。

Exp_UltraFatl Exp_UltraFatl

UltraFatlオシレータを使ったエキスパートアドバイザー。

LeManStop LeManStop

決済逆指値の値を決定する指標

OsHMA OsHMA

OsHMAオシレータは2つのHMA（2つのHull移動平均）の間の差の指標です。