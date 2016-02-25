無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5のためのインディケータ
Candle Time End and Spread - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
クレジット：
内容
このインディケータはスプレッドとバー（ローソク足）を閉じるまでの時間を同時に表示します。
設定：
設定には、インディケータの色とチャート上の場所の2つのパラメータのみを持っています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12611
