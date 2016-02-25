コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candle Time End and Spread - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
クレジット：

Sergeev

内容

このインディケータはスプレッドとバー（ローソク足）を閉じるまでの時間同時に表示します。

設定：

設定には、インディケータの色とチャート上の場所の2つのパラメータのみを持っています。

Candle Time End and Spread インディケータ設定

このインディケータは、現在のスプレッドとバー（ローソク足）を閉じるまでの時間を同時に表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12611

