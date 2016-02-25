内容

リスクマネージャーは、口座の全体的な損失、およびすべての取引の損失を制御して制限します。

それは口座のトレーリングストップを含みます。プリセット値（%）を超えた場合には、オープンポジションは成行注文によって決済されます。未決注文はすべて削除されます。

バランスチェックは、日付変更時に行われます。それには取引サーバー時刻、つまり直近の相場の時刻が使用されます。

EA はリアル口座で FORTS デリバティブマーケットでテストされ、MetaQuotes-Demoデモ口座ではFOREXでテストされています。

Expert Advisor パラメータ：