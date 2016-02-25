無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
リスクマネージャー - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 944
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
リスクマネージャーは、口座の全体的な損失、およびすべての取引の損失を制御して制限します。
それは口座のトレーリングストップを含みます。プリセット値（%）を超えた場合には、オープンポジションは成行注文によって決済されます。未決注文はすべて削除されます。
バランスチェックは、日付変更時に行われます。それには取引サーバー時刻、つまり直近の相場の時刻が使用されます。
EA はリアル口座で FORTS デリバティブマーケットでテストされ、MetaQuotes-Demoデモ口座ではFOREXでテストされています。
Expert Advisor パラメータ：
- 日中リスク % - 日中損失の最大パーセンテージ
- 約定リスク % - 約定での損失の最大パーセンテージゼロ値はこの昨日を無効にします。
- トレーリングストップ % - 日の利益のトレーリングストップパーセンテージ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12641
СBmpButtonTransparent クラス
透明ボタンのクラス自由形式のボタンを操作するためのクラス
このクラスは、価格チャート上に様々な状態でのインタラクティブボタンを作成するために設計されています。
WPR_DiverSign
最後の5つのバーの極値に基づいて2つのWPRオシレータ間の相違を利用したセマフォシグナルインディケータForce_DiverSign
最後の5つのバーの極値に基づいて2つの Force Index オシレータ間の相違を利用したセマフォシグナルインディケータ