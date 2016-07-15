無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
サイレントストキャスティク - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 941
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Svinozavr
標準ストキャスティクの代用。パラメータは標準のものと同じでパラメータウィンドウのSens「感度」パラメータが加わります。これは、ポイント単位で設定された一定レベル以下の変動の遮断を可能にします。これによって、誤ったシグナルの数が大幅に削減されます。
標準ストキャスティク（Layne作）は %K（Kperiod）パラメータで設定されたバーの数での高値と安値を探します。極値の幅が1ポイントでも100ポイントでも問題ではありません。それはまだ売られ過ぎ/買われ過ぎの値を示します。制限の実装は、取引システムで無視できる振動を遮断することができます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年10月19日に公開されました。
図１ ColorStochNR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1254
DDE - サーバ
MQL5ライブデータをExcel（DDE）にエクスポートAffineTransform
この指標は、価格データ（縦軸）軸をシフトして価格を新しい座標に転送します。
Exp_DSSBressert
DSSBressert指標を使った取引システム。XATRStopLevel
この指標はXATR指標に基づいてポジションの決済逆指値を与えます。