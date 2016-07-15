コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

サイレントストキャスティク - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
941
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Svinozavr

標準ストキャスティクの代用。パラメータは標準のものと同じでパラメータウィンドウのSens「感度」パラメータが加わります。これは、ポイント単位で設定された一定レベル以下の変動の遮断を可能にします。これによって、誤ったシグナルの数が大幅に削減されます。

標準ストキャスティク（Layne作）は %K（Kperiod）パラメータで設定されたバーの数での高値と安値を探します。極値の幅が1ポイントでも100ポイントでも問題ではありません。それはまだ売られ過ぎ/買われ過ぎの値を示します。制限の実装は、取引システムで無視できる振動を遮断することができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年10月19日に公開されました。  

図１ ColorStochNR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1254

