内容

Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

星がひとつ前の閉じられたバーで表示される場合にシグナルが形成されます。

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされたAFL_WinnerSign.ex5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

H6での2014のEURUSDのテスト結果：

図2テスト結果チャート