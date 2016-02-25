私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_AFL_WinnerSign - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 721
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。
星がひとつ前の閉じられたバーで表示される場合にシグナルが形成されます。
この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされたAFL_WinnerSign.ex5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H6での2014のEURUSDのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12606
AFL_Winner インディケータに基づくセマフォシグナルインディケータOzymandias_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Ozymandias インディケータ
AFL_Winner_HTF_Signal インディケータは AFL_WinnerSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。AFL_Winner_Signal
AFL_Winner_Signal インディケータは AFL_Winner インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。