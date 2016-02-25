無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AFL_WinnerSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 763
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
AFL_Winner インディケータに基づくセマフォシグナルインディケータです。
図１AFL_WinnerSign インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12605
Ozymandias_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Ozymandias インディケータForexProfitBoost_2nb_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ForexProfitBoost_2nb インディケータ
Exp_AFL_WinnerSign
Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。AFL_Winner_HTF_Signal
AFL_Winner_HTF_Signal インディケータは AFL_WinnerSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。