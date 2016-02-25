コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AFL_WinnerSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

AFL_Winner インディケータに基づくセマフォシグナルインディケータです。

図１AFL_WinnerSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12605

Ozymandias_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Ozymandias インディケータ

ForexProfitBoost_2nb_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ForexProfitBoost_2nb インディケータ

Exp_AFL_WinnerSign

Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

AFL_Winner_HTF_Signal

AFL_Winner_HTF_Signal インディケータは AFL_WinnerSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。