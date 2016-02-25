コードベースセクション
Ozymandias インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは Ozymandias.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１Ozymandias_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12604

