無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ozymandias_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 718
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Ozymandias インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは Ozymandias.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１Ozymandias_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12604
ForexProfitBoost_2nb_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ForexProfitBoost_2nb インディケータForexProfitBoost_2nb
2つの移動平均線やボリンジャーバンドに基づいて着色されたヒストグラムとして作られたトレンドインディケータ
AFL_WinnerSign
AFL_Winner インディケータに基づくセマフォシグナルインディケータExp_AFL_WinnerSign
Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。