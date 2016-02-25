私たちのファンページに参加してください
AFL_Winner_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
AFL_Winner_HTF_Signal インディケータは AFL_WinnerSign インディケータによって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートトリガーして音声シグナルを再生します。
選択されたバーでトレンドが続けば、インディケータには右矢印が表示されます。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、インディケータには斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- AFL_WinnerSign 入力パラメータ：
input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 計算されるインディケータ時間枠 input uint iAverage=5; // 入力データ処理期間 input uint iPeriod=10; // 極値検索期間 input Smooth_Method iMA_Method=MODE_SMA; // 初めの平滑を平均化する方法 input uint iLength=5; // 平滑化の深さ input int iPhase=15; // 平滑化パラメータ // JJMAでは -100...+100 範囲で、過渡プロセスの品質に影響する // VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速MAの期間 input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // 価格定数 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量
- インディケータの可視化に必要な AFL_Winner_HTF_Signal の入力パラメータ：
//---- インディケータの可視化の設定： input uint SignalBar=0; // シグナル取得のバー番号（0 は現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // インディケータラベル名 input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // 上昇トレンドのシンボルの色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 下降トレンドのシンボルの色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // インディケータ名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナルシンボルサイズ input uint Font_Size=10; // インディケータ名フォントサイズ input int X_1=5; // 名前の横方向のオフセット input int Y_1=-15; // 名前の縦方向のオフセット input bool ShowIndName=true; // インディケータ名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // シンボルを表示する角 input uint X_=0; // 横方向のオフセット input uint Y_=20; // 縦方向のオフセット
- アラートトリガと音声シグナルに必要な AFL_Winner_HTF_Signal インディケータの入力パラメータ：
//---- アラート設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // インディケータトリガのオプション input uint AlertCount=0; // アラート数
１つのチャートで複数の AFL_Winner_HTF_Signal インディケータが使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。
このインディケータはコンパイルされた HAFL_WinnerSign.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図１AFL_Winner_HTF_Signal インディケータトレンド継続のシグナル
図2AFL_Winner_HTF_Signal インディケータ約定シグナル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12607
Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。AFL_WinnerSign
AFL_Winner インディケータに基づくセマフォシグナルインディケータ
AFL_Winner_Signal インディケータは AFL_Winner インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。Candle Time End and Spread
