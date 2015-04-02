Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AFL_WinnerSign - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2116
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный сигнальный индикатор на базе индикатора AFL_Winner.
Рис.1. Индикатор AFL_WinnerSign
iSpread
Индикатор показывает спред на каждом баре, текущий и минимальный за период.AFL_Winner_Signal
Индикатор AFL_Winner_Signal отображает информацию о действующем тренде и о сигналах для сделок на базе индикатора AFL_Winner.
Exp_NRatioSign
Эксперт Exp_NRatioSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора NRatioSign.AFL_Winner_Cloud_HTF
Индикатор AFL_Winner с возможностью изменения таймфрейма.