Индикаторы

AFL_WinnerSign - индикатор для MetaTrader 5

Семафорный сигнальный индикатор на базе индикатора AFL_Winner.

Рис.1. Индикатор AFL_WinnerSign

Рис.1. Индикатор AFL_WinnerSign

