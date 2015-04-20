CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_AFL_WinnerSign - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1110
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_AFL_WinnerSign é baseado nos sinais gerados pelo sinal tipo semáforo do indicador AFL_WinnerSign.

O sinal é formado quando uma barra é fechada e aparece uma estrela na barra anterior.

Este Expert Advisor necessita da compilação do arquivo do indicador AFL_WinnerSign.ex5 para as operações serem executadas. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no EURUSD H6:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12606

AFL_WinnerSign AFL_WinnerSign

Um indicador tipo semáforo baseado no indicador AFL_Winner .

Ozymandias_HTF Ozymandias_HTF

O indicador Ozymandias com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

O indicador AFL_Winner_HTF_Signal mostra informação da tendência atual e sinal baseado no indicador AFL_WinnerSign.

AFL_Winner_Signal AFL_Winner_Signal

O indicador AFL_Winner_Signal mostra informação da tendência atual e sinais baseados no indicador AFL_Winner indicator.