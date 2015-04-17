代码库部分
Exp_AFL_WinnerSign - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1149
(16)
exp_afl_winnersign.mq5 (9.47 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
afl_winnersign.mq5 (12.59 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
这款 Exp_AFL_WinnerSign EA 基于 AFL_WinnerSign 信号量指标生成的箭头信号。

在柱线收盘时，如果在前一根收盘柱线上出现星号，交易信号形成。

此 EA 需要指标的编译文件 AFL_WinnerSign.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 EURUSD H6:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12606

AFL_WinnerSign AFL_WinnerSign

一款基于 AFL_Winner 指标的信号量指标。

Ozymandias_HTF Ozymandias_HTF

此 Ozymandias 指标在输入参数中有时间帧选项。

AFL_Winner_Signal AFL_Winner_Signal

此 AFL_Winner_Signal 指标基于 AFL_Winner 指标显示当前趋势信息和信号。

蜡烛结束时间和点差 蜡烛结束时间和点差

此指标在同一时间显示当前点差和距收盘的剩余时间 (蜡烛条)。