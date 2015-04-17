请观看如何免费下载自动交易
Exp_AFL_WinnerSign - MetaTrader 5EA
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这款 Exp_AFL_WinnerSign EA 基于 AFL_WinnerSign 信号量指标生成的箭头信号。
在柱线收盘时，如果在前一根收盘柱线上出现星号，交易信号形成。
此 EA 需要指标的编译文件 AFL_WinnerSign.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 EURUSD H6:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12606
