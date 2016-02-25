無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AFL_Winner_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 965
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
AFL_Winner_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。一定の時間枠を使った AFL_Winner インディケータに生成された値が使われます。
このインディケータは AFL_Winner.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１AFL_Winner_Signal インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12608
AFL_Winner_HTF_Signal
AFL_Winner_HTF_Signal インディケータは AFL_WinnerSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。Exp_AFL_WinnerSign
Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。
Candle Time End and Spread
このインディケータは、現在のスプレッドと同時にバー（ローソク足）を閉じるまでの時間を表示します。自由形式のボタンを操作するためのクラス
このクラスは、価格チャート上に様々な状態でのインタラクティブボタンを作成するために設計されています。