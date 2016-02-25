コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AFL_Winner_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

AFL_Winner_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。一定の時間枠を使った AFL_Winner インディケータに生成された値が使われます。

このインディケータは AFL_Winner.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１AFL_Winner_Signal インディケータ

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

AFL_Winner_HTF_Signal インディケータは AFL_WinnerSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。

Exp_AFL_WinnerSign Exp_AFL_WinnerSign

Exp_AFL_WinnerSign Expert Adviser は AFL_WinnerSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

Candle Time End and Spread Candle Time End and Spread

このインディケータは、現在のスプレッドと同時にバー（ローソク足）を閉じるまでの時間を表示します。

自由形式のボタンを操作するためのクラス 自由形式のボタンを操作するためのクラス

このクラスは、価格チャート上に様々な状態でのインタラクティブボタンを作成するために設計されています。