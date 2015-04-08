Ставь лайки и следи за новостями
Exp_AFL_WinnerSign - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_AFL_WinnerSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора AFL_WinnerSign.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при появлении новой звезды на очередном закрытом баре.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AFL_WinnerSign.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор AFL_Winner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки на базе индикатора AFL_WinnerSign.ForexProfitBoost_2nbSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом, основанном на пересечениях двух скользящих средних.
Индикатор X2MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.AML_StDev
Индикатор AML с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.