Exp_AFL_WinnerSign - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_AFL_WinnerSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора AFL_WinnerSign.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при появлении новой звезды на очередном закрытом баре.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AFL_WinnerSign.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

Индикатор AFL_Winner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки на базе индикатора AFL_WinnerSign.

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом, основанном на пересечениях двух скользящих средних.

X2MA_StDev X2MA_StDev

Индикатор X2MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

AML_StDev AML_StDev

Индикатор AML с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.