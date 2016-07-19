CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_AFL_WinnerSign - Experte für den MetaTrader 5

exp_afl_winnersign.mq5 (9.47 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
afl_winnersign.mq5 (12.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_AFL_WinnerSign Expert Advisor basiert auf den Pfeilsignalen des AFL_WinnerSign Indikators.

Das Signal entsteht, wenn beim Schließen der Bar ein farbiger Stern auf der vorherigen Bar entsteht.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei AFL_WinnerSign.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2014 at EURUSD H6:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12606

