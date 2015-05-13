CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_AFL_WinnerSign - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
910
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
exp_afl_winnersign.mq5 (9.47 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
afl_winnersign.mq5 (12.59 KB) ver
El experto Exp_AFL_WinnerSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas AFL_WinnerSign.

La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una nueva estrella en la barra cerrada de turno.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AFL_WinnerSign.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en EURUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

AFL_WinnerSign AFL_WinnerSign

Indicador de señal de semáforo en base al indicador AFL_Winner.

Ozymandias_HTF Ozymandias_HTF

Indicador Ozymandias con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

El indicador AFL_Winner_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones en base al indicador AFL_WinnerSign.

AFL_Winner_Signal AFL_Winner_Signal

El indicador AFL_Winner_Signal muestra información sobre la tendencia actual y sobre las señales para las operaciones en base al indicador AFL_Winner.