Exp_TrendlessAG_Hist Expert Adviser は TrendlessAG_Hist トレンドインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

色付きのヒストグラムとしての（「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」の本に基づいた）トレンドレスインディケータ