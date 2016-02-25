コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AFL_Winner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1067
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
afl_winner.mq5 (11.38 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

オリジナル著者：

Andrey Voytenko

内容

The ALF Winner インディケータは-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

図１AFL_Winner インディケータ

図１AFL_Winner インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12596

NRatio_Signal NRatio_Signal

NRatio_Signal インディケータは、固定時間枠で NRatio インディケータの値を使用して、現在のトレンドに関する情報を表示します。

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Exp_NRatioSign Expert Adviser は NRatioSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

時間枠選択オプションを含む AFL_Winner インディケータ

ForexProfitBoost_2nb ForexProfitBoost_2nb

2つの移動平均線やボリンジャーバンドに基づいて着色されたヒストグラムとして作られたトレンドインディケータ