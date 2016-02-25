無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AFL_Winner - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Andrey Voytenko
内容
The ALF Winner インディケータは-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
図１AFL_Winner インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12596
