Exp_NRatioSign - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
Exp_NRatioSign Expert Adviser は NRatioSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。
インディケータが Expert Adviser の入力パラメータの値によって決定された買われ過ぎや売られ過ぎゾーンを突破した場合に、シグナルが形成されます。
input uint HLR_UpLevel=80; // 買われ過ぎレベル input uint HLR_DnLevel=20; // 売られ過ぎレベル
Expert Adviser の入力パラメータで利用できる約定には2つのアルゴリズムがあります。
input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // ブレイクスルーアルゴリズム
- 売られ過ぎや買われ過ぎゾーンに入るときに約定を行います。
- 売られ過ぎや買われ過ぎゾーンから出るときに約定を行います。
この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた NRatioSign.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H6での2014のEURUSDのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12594
