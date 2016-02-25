無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AFL_Winner_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 750
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
AFL_Winner インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは AFL_Winner.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１AFL_Winner_Cloud_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12599
AFL_Winner
The ALF Winner インディケータは-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。NRatio_Signal
NRatio_Signal インディケータは、固定時間枠で NRatio インディケータの値を使用して、現在のトレンドに関する情報を表示します。
ForexProfitBoost_2nb
2つの移動平均線やボリンジャーバンドに基づいて着色されたヒストグラムとして作られたトレンドインディケータForexProfitBoost_2nb_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ForexProfitBoost_2nb インディケータ