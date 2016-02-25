コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AFL_Winner_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
750
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
afl_winner.mq5 (11.29 KB) ビュー
afl_winner_cloud_htf.mq5 (12.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

AFL_Winner インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは AFL_Winner.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１AFL_Winner_Cloud_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12599

