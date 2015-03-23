Ставь лайки и следи за новостями
NRatioSign - индикатор для MetaTrader 5
- 1929
Реальный автор:
Rosh
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора NRatio.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор NRatioSign
Индикатор бестрендовости (по книге "Торговля с применением уровней ДиНаполи"), выполненный в виде цветной гистограммы.TrendlessAGSign
Семафорный сигнальный индикатор, использующий для сигналов пробой нулевой линии осциллятора TrendlessAG.
Индикатор NRatio_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора NRatio с фиксированным таймфреймом.AFL_Winner
Индикатор ALF Winner служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.