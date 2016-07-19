CodeBaseKategorien
Indikatoren

NRatioSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Originalautor:

Rosh

Ein Signalindikator, der einen Algorithmus basierend auf Überverkauft- und Überkauft-Levels des NRatio Indikators verwendet.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Abb. 1. Der NRatioSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12593

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

Der Exp_TrendlessAG_Hist Expert Advisor basiert auf den Signalen des TrendlessAG_Hist Trend Indikators.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Ein Indikator, der den Trend herausrechnet (basierend auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels"), in Form eines farbigen Histogramms.

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.

NRatio_Signal NRatio_Signal

Der NRatio_Signal Indikator informiert über den aktuellen Trend basierend auf den Werten des NRatio Indikators mit einem festen Zeitrahmen.