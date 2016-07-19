und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRatioSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 733
Originalautor:
Rosh
Ein Signalindikator, der einen Algorithmus basierend auf Überverkauft- und Überkauft-Levels des NRatio Indikators verwendet.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Abb. 1. Der NRatioSign Indikator
Der Exp_TrendlessAG_Hist Expert Advisor basiert auf den Signalen des TrendlessAG_Hist Trend Indikators.TrendlessAG_Hist
Ein Indikator, der den Trend herausrechnet (basierend auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels"), in Form eines farbigen Histogramms.
Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.NRatio_Signal
Der NRatio_Signal Indikator informiert über den aktuellen Trend basierend auf den Werten des NRatio Indikators mit einem festen Zeitrahmen.